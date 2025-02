Basket serie B: il nuovo acquisto atteso in palestra per il primo contatto con la squadra. Adamant, testa a Mantova: oggi c’è Casagrande

L’Adamant torna in palestra questa mattina per cominciare a preparare l’esordio nei play-in, domenica in casa contro Mantova (ore 18). Sfida affascinante, che riporta agli anni della A2, in cui le squadre si scontrarono tante volte e nacque una sentita rivalità tra le due tifoserie: a distanza di quasi due anni e mezzo dall’ultimo incrocio in seconda serie, Adamant e Stings si ritroveranno di fronte in un palcoscenico diverso, ma entrambe desiderose di ritornare dove meritano. Ferrara dovrebbe accogliere nelle prossime ore Giulio Casagrande, esperta ala classe 1993 proveniente da Gorizia, per cui si attende solo l’ufficialità da parte della società biancazzurra. Il diesse Pulidori lo aveva già messo nel mirino la scorsa estate, ma alla fine le strade di Casagrande e di Ferrara si incontreranno a stagione inoltrata: un tassello fondamentale per provare la scalata alla promozione, che l’Adamant ha corteggiato a lungo in questi mesi. Possibile che il ragazzo venga presentato già oggi, ma prima c’è necessità che tutti gli ultimi dettagli burocratici vengano ultimati. Ritornando a Mantova, prossima avversaria di Drigo e soci, la squadra virgiliana ha chiuso la prima fase al terzo posto dietro a Sangiorgese ed Iseo, e appaiata a Gardonese e Pizzighettone. Allenata dall’argentino Pablo Romero, ha negli esterni Boudet, Lo e Verri i principali terminali offensivi, oltre al centro sammarinese Biordi. Ferrara sulla carta parte favorita, col fattore campo.

j.c.