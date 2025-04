Basket serie B, il play: "Rispetto allo scorso anno siamo cresciuti». Ballabio: "Adamant, ora sei più matura»

L’Adamant ha riagguantato il secondo posto battendo Pizzighettone e approfittando del contemporaneo passo falso casalingo di Monfalcone contro la Sangiorgese. Lo ha fatto soffrendo, aggrappandosi ad un Marchini sempre più trascinatore, ma anche ad un Riccardo Ballabio che è tornato al suo posto e sta ricominciando a far girare la squadra come si deve. "Siamo una squadra che impara dai suoi errori – le parole del play biancazzurro –, stiamo vivendo una stagione complicata sul piano degli infortuni ma anche domenica, senza Santiago, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ci stiamo preparando alle gare che affronteremo nei playoff, questa è una fase in cui ogni squadra si sta giocando il suo traguardo, per questo ogni partita è fondamentale in chiave classifica, per cercare di arrivare il più in alto possibile. Penso che rispetto allo scorso anno abbiamo raggiunto una maturità diversa, in trasferta riusciamo molto spesso ad essere performanti e a vincere, noi che siamo rimasti abbiamo aiutato quelli nuovi a capire in fretta dove erano arrivati. Non ci scordiamo che la squadra pensata in estate l’abbiamo vista per due giornate, poi ce ne sono capitate di ogni: affrontare tante difficoltà una dopo l’altra unisce e fa maturare tutto il gruppo. La trasferta di Gardone? Quel campo lo conosciamo bene, ci abbiamo giocato più volte la scorsa stagione ed è sempre tosta vincere in quella palestra. Loro sono una squadra tosta, lottano su ogni pallone, all’andata ci furono anche dei battibecchi in campo e quindi sappiamo che tipo di clima ci aspetta".

Da valutare in settimana, col passare dei giorni, le condizioni di Ramiro Santiago, vittima di una lesione addominale e ai box nella sfida con Pizzighettone. Il giocatore si sta sottoponendo alle terapie del caso, al momento non è facile ipotizzare un suo rientro domenica, ma certamente lo staff farà di tutto per rimetterlo a disposizione. In caso contrario, comunque, l’argentino dovrebbe tornare poi per la sfida casalinga del 12 aprile contro la Sangiorgese.

Jacopo Cavallini