Basket serie B: il quintetto di Fioravanti ko a Torino. Trasferta amara per la Sba. Il solito Toia ancora in vetrina

AREZZO È amara anche la prima trasferta stagionale per la Scuola Basket Arezzo, che sabato a Torino contro il Don Bosco Crocetta ha perso 79-71 dopo essere stata in vantaggio per larghi tratti della sfida. Nonostante un Facundo Toia stellare da 27 punti complessivi, i padroni di casa sono riusciti a conquistare i due punti grazie a un ultimo quarto in cui hanno saputo alzare le percentuali realizzative soprattutto dall’arco. Il rammarico è tanto, perché la Sba era partita forte conducendo di undici lunghezze al termine del primo quarto (16-27). Crocetta dimezza lo svantaggio già all’intervallo lungo (35-40) e torna ancora più sotto allo scadere della terza frazione (55-56). Negli ultimi dieci minuti il sorpasso e il break decisivo, con Arezzo a corto di energie che non riesce a effettuare il controsorpasso. "Difficile vincere quando concedi 26 rimbalzi d’attacco agli avversari – ha detto coach Fioravanti – Dobbiamo cercare di capire al più presto i momenti della partita, cercando di limitare soprattutto i momenti di ‘smarrimento’. Ora torniamo in palestra con la massima serenità per preparare il prossimo turno". Domenica 12 gli amaranto torneranno al PalaEstra per affrontare Cecina nella terza giornata di campionato. Luca Amorosi