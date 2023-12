Basket serie B. Il Siena scappa subito. Etrusca a mani vuote

San Miniato

71

Virtus Siena

88

Etrusca: Bellachioma 8, Jovanovic 13, Lovato 11, Menconi 16, Ndour 10, Capozio 6, Bellavia 5, Speranza 2, Mbengue, Ne Bacchi, Sabatino, Cravero. All. Martelloni, vice Latini e Meucci.

Siena: Calvellini 23, Lafitte 15, Diminic 14, Lombardo 11, Dal Maso 10, Olleia 6, Bolis 5, Bartoletti 2, Costantini 2, Berardi. Ne Bruttini, Cherchini. All. Lasi.

Note: (23-30, 35-48, 54-67).

Siena troppo forte stavolta per il team di San Miniato sempre costretto a rincorrere l’avversario per tutta la durata del match e senza mai riuscire ad impensierirlo. I Complice anche l’assenza di Cravero e gli ultimi 2 turni negativi, la squadra di mister Martelloni non riesce a resettare il momento difficile e rimedia ancora un ko, il terzo consecutivo nonché il secondo davanti al proprio pubblico. Siena parte forte e il divario inizia subito dal primo quarto per allungarsi costantemente fino al fischio finale. Al giro di boa della stagione il Basket Cecina guida il campionato in solitaria con 20 punti, seguito da Siena e Empoli (rispettivamente 18 e 16 punti) e poi chiude la fascia altra della classifica il gruppo a 14 punti composto da Spezia, Lucca e San Miniato che si tiene lontano dalla zona retrocessione.