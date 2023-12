Basket serie B, in vista due appuntamenti casalinghi di fila. Ferrara Basket, ora due derby. Con Bologna e Cesena per svoltare

Il successo di Piadena ha dato certamente maggiore serenità all’ambiente di Ferrara Basket 2018, con la squadra che nella giornata di oggi tornerà in palestra per cominciare a preparare il doppio impegno casalingo con Bologna (17 dicembre) e Cesena (20 dicembre), ultime due sfide di questo 2023 prima della sosta natalizia.

Due punti fondamentali, quelli arrivati al Pala Mg-KVis, che hanno rilanciato le ambizioni di un gruppo fin qui troppo spesso altalenante: "Abbiamo sempre condotto a parte in avvio di terzo quarto, dove loro hanno trovato canestri di talento – spiega il totem biancazzurro Alessandro Cecchetti –, poi siamo stati bravi ad alzare l’intensità difensiva e lì abbiamo ripreso il filo della partita, portando a casa due punti importantissimi.

Fin qui ci hanno sempre additato di essere una squadra poco difensiva, ma sono convinto che possiamo trovare il nostro equilibrio, se siamo tutti accesi poi le cose in attacco vengono più facilmente.

Sappiamo di avere tante soluzioni offensive, ma è la difesa la chiave di tutto e coach Furlani ce lo dice sempre: siamo contenti del successo a Piadena perché abbiamo vissuto giorni complicati, ci teniamo stretti i due punti ed ora cominciamo a pensare alla gara di domenica contro Bologna, anche questa molto importante per il nostro cammino.

Siamo rammaricati del passo falso in casa contro Cremona, ma sappiamo che il campionato è molto equilibrato e alla lunga i nostri valori potranno uscire fuori: la formula è strana, intanto mettiamo nel cassetto due vittorie con Piadena che potrebbero servire nella seconda fase.

Domenica affronteremo un altro scontro diretto, vogliamo tornare a vincere nel nostro fortino".

Ferrara ora ha la possibilità di fare filotto: Bologna viene da due ko netti (-29 a Piadena e -13 in casa con Pizzighettone) e sembra in flessione, Cesena sta smantellando (oltre a Bushati, via anche Vitale e Digno) e al rientro dalla sosta natalizia si andrà sul campo di Nerviano, formazione in lotta per la salvezza e quindi alla portata.

Jacopo Cavallini