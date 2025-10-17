Basket serie B Interreg. ’Amici del Costone’. Aperte le iscrizioni all’associazione

"Dare continuità e struttura a quello che già il Costone aveva portato avanti in modo informale: eventi, iniziative solidali, beneficenza e non solo". Sono questi gli obiettivi che la presidente dell’Associazione Amici del Costone, Valentina Cappelli, si è prefissata per il suo mandato, il primo nella storia dell’associazione. "Sappiamo che ruotiamo intorno a una storica realtà sportiva senese – ha aggiunto la presidente –, vogliamo operare nel profondo legame che da sempre unisce il Costone al mondo del sociale. Il Costone non è solo una realtà di pallacanestro, ma una vera e propria identità che si distingue e si riconosce. L’invito è rivolto a tutti coloro che sentono di avere un legame con il mondo Costone, ed è quello di diventare soci – ha detto ancora Cappelli –. Amici del Costone, vuole essere una sorta di laboratorio civico, dove sport e comunità possano incontrarsi, ascoltarsi e costruire insieme qualcosa di bello". L’iscrizione all’associazione è libera e si può sottoscrivere in occasione delle partite casalinghe del Costone, compreso il derby di domani con la Virtus (ore 21). Info: [email protected].