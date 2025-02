Basket serie B Interreg.. In arrivo i calendari della seconda fase. Il futuro delle senesi

Dovrebbero essere ufficiali oggi i calendari della seconda fase del campionato di serie B Interregionale che vedrà impegnate le tre formazioni senesi in due raggruppamenti diversi. Il Costone farà parte della Poule Promozione, detta anche Play in Gold (partirà portandosi dietro 10 punti dalla prima fase) insieme a Oleggio (18 punti), San Miniato (16), Lucca (14) Arezzo, Borgomanero, Pavia (10), Gazzada, Casale Monferrato (8), Empoli, Derthona Basket Lab (6) e Quarrata (4). Mens Sana e Virtus, con rispettivamente 14 e 12 punti, saranno invece nella Poule Salvezza in cui la prima della classe al momento sarà Crocetta Torino con 16 punti, poi Spezia, Legnaia e Campus Varese a quota 12; Gallarate Collegno e Genova a 10, Cecina a 6, Castelfiorentino a 4 e chiude la parziale classifica Serravalle con 2 punti. Dopo il turno di riposo del prossimo weekend le ostilità riprenderanno il 15 e 16 febbraio con la prima delle dodici giornate che decreteranno le formazioni che si giocheranno la promozione ai playoff, la permanenza in B Interregionale ai playout o che saranno direttamente salve. In casa Note di Siena dopo il legittimo scoramento per come è andata nelle ultime tre giornate, adesso si pensa alla prossima cercando di mettere in cassaforte la salvezza il prima possibile concludendo in uno dei primi tre posti. Per non correre rischi, anche se la classifica iniziale sarebbe già piuttosto buona, il direttore generale Caliani starebbe valutando l’inserimento in squadra di un ulteriore elemento che prenda il posto di Neri che ha terminato anzitempo la stagione per il riacutizzarsi del problema ai tendini. L’identikit dell’eventuale nuovo giocatore da consegnare a coach Betti prima dell’inizio della seconda fase sarebbe quello di una ala piccola che possa eventualmente, come faceva lo stessi Neri, anche giocare come ala grande.

g.d.l.