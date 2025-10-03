Basket serie B Interreg. L’ex Mens Sana. Luca Banchi coach della Nazionale

Nonostante il turno di riposo alle porte la Note di Siena Mens Sana si allena al PalaEstra a buoni ritmi. Oggi Pannini e compagni saranno impegnati nell’ultima doppia seduta della settimana, mentre domani e domenica potranno tirare un po’ il fiato. Coach Federico Vecchi dopo la vittoria di domenica scorsa all’esordio in campionato contro un team competitivo come Spezia, non vuole lasciare nulla al caso e ha già iniziato a preparare la sfida di domenica prossima, 12 ottobre, a Borgomanero (Novara). Per la lunga trasferta piemontese il tecnico biancoverde dovrebbe tornare ad avere a disposizione il play Perin, che ha saltato l’esordio per un problema muscolare rimediato nell’ultima amichevole della pre season contro San Miniato, ma che sembra sulla via del recupero. Nel frattempo ha avuto grande rilevanza a livello nazionale la firma di Luca Banchi (foto) quale nuovo allenatore della Nazionale italiana dopo aver fatto benissimo, restando in tema di selezioni nazionali, con la Lettonia oltre ad avere un curriculum lunghissimo nei club. Anche da Viale Sclavo sono arrivati i complimenti per l’ex coach biancoverde, protagonista di molte stagioni nell’allora Mps. "E’ stato a Siena sette anni – scrive la società sui profili social per omaggiare il tecnico grossetano, a Siena tra il 2006 e il 2013 –. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere come assistente di coach Pianigiani per poi vincere uno scudetto e una Coppa Italia da head coach. E’ il terzo allenatore passato dal PalaEstra ad approdare in Nazionale, segno che a Siena c’è l’aria buona. Congratulazioni coach e buon lavoro. Con te la Nazionale è in ottime mani".