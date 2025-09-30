Basket serie B Interreg. Stosa, buon esordio. Crocetta out. Calvellini da valutare

Buona la prima per la Stosa Virtus che ha iniziato il campionato con una importante vittoria casalinga contro Don Bosco Crocetta. Un successo tutt’altro che scontato contro i piemontesi che al Palacorsoni hanno dimostrato di essere una formazione tecnicamente valida e prestante a livello fisico. Un roster pieno di giovani che ha messo in grande difficoltà la Virtus soprattutto nella seconda parte di gara, quando i biancoverdi sono riusciti a portarsi avanti nel punteggio impensierendo non poco la compagine di casa. Ci è voluta tutta la tecnica e l’esperienza dei leader della Stosa che nel finale hanno preso per mano la squadra portandola al successo. Sono 2 punti importanti per i rossoblù perché consentono al team di coach Evangelisti (foto) di affrontare la settimana nel migliore dei modi in vista della prima trasferta stagionale domenica alle 18 a Cecina contro i tirrenici che nella prima giornata di campionato hanno sbancato il parquet di GranTorino imponendosi per 72 a 80. Oggi è prevista la ripresa dell’attività della Virtus che si ritroverà in palestra per una doppia seduta. Da valutare le condizioni di Calvellini che nel finale di partita ha avuto una lieve distorsione alla caviglia prontamente curata dallo staff sanitario. Sarà invece probabilmente ai box Lorenzo Crocetta che ha avuto un forte attacco febbrile nella giornata di ieri. Nei prossimi giorni usciranno anche le disposizioni della società riguardo all’asta dei completini celebrativi dei 75 anni della Virtus, usati nel match contro Crocetta dai giocatori rossoblù.