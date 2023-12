Basket Serie B Interregionale. Abc ancora sconfitta. La solidità di Quarrata espugna il Pala Betti

abc castelfiorentino

78

dany quarrata

92

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Malkic 8, Lazzeri, Corbinelli 6, Pucci 10, Viviani n.e., Scali 9, Nepi 19, Cantini, Nannipieri 6, Belli 20. All. Angiolini.

DANY BASKET QUARRATA: Marini, Mustiatsa 7, Sevieri n.e., Balducci 14, Molteni 24, Falaschi, Calugi 2, Regoli 12, Nesti n.e., Antonini 11, Agnoloni 2), Tiberti 20. All. Tonfoni.

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme e Posarelli di Grosseto.

Parziali: 22-32; 45-56; 64-73.

CASTELFIORENTINO – Il girone di ritorno inizia così come era cominciato quello di andata per l’Abc Castelfiorentino, nuovamente battuta da Quarrata. Stavolta, in un match fotocopia a quello di sette giorni fa contro Sestri, i gialloblù valdelsani si arrendono 78-92 al Pala Betti. Nella gara che segna il ritorno in campo di capitan Belli dopo oltre un mese di stop causa infortunio, la squadra di coach Angiolini accusa la solidità degli ospiti che, dopo i primi cinque minuti di punto a punto, prendono il controllo del match e di fatto amministrano fino al quarantesimo. Fatale ancora una volta la difesa (32 punti subiti solo nel primo quarto) e i rimbalzi, 20 a 42 per gli ospiti.