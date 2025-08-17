Basket serie B Interregionale. Al via la nuova Stosa Virtus. Domani tutti al PalaPerucatti

Domani pomeriggio alle 17 partirà ufficialmente l’avventura della nuova Stosa Virtus 2025/26. Squadra e staff (nella foto coach Evangelisti) si raduneranno al PalaPerucatti per iniziare la preparazione in vista della stagione prossima che vedrà la formazione virtussina impegnata nel campionato di serie B interregionale per la terza stagione consecutiva. Dopo le visite mediche che verranno effettuate nel primo pomeriggio alla clinica Neomedica, alle ore 17 ci sarà il media day con il consueto spazio riservato a giornalisti e fotografi per foto e interviste mentre alle 18 si svolgerà il primo allenamento della stagione agli ordini di coach Evangelisti.

La seduta sarà interamente a porte aperte per cui tutti i tifosi e gli appassionati rossoblù potranno assistere e salutare per la prima volta la nuova squadra. Dalla giornata di martedì e fino a sabato 23 la formazione rossoblu sarà impegnata in 2 sedute giornaliere, la mattina alle 10 allenamento di preparazione atletica con i preparatori Barbetti e Ceccatelli e nel pomeriggio seduta di basket alle 18.30. Domenica 24 la squadra usufruirà del primo giorno di riposo. Da martedì 19, invece, inizieranno a lavorare anche le formazioni giovanili maschili e femminili a partire dalle squadre eccellenza under 17 e under 15 e per finire con le compagini gold, silver e le categorie dei più piccoli under 14 e under 13. Da inizio settembre, infine, ripartiranno anche tutti i corsi di minibasket con gli impegni che torneranno a pieno regime per tutti i tesserati della società.