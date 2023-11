Basket Serie B Interregionale. Arriva Sestri: la Stosa Virtus va a caccia della cinquina

Vigilia di campionato per la Stosa che domani pomeriggio alle 17,30 al PalaCorsoni riceve la visita della Pallacanestro Sestri. Un match importante per i rossoblù per proseguire la corsa in vetta alla classifica dopo le 4 vittorie consecutive conquistate nell’ultimo periodo dalla formazione senese, ultima in ordine di tempo la bella affermazione di domenica scorsa sul parquet di Legnaia. Nella sfida contro i liguri, penultimi in classifica con soli 2 punti all’attivo, il pronostico pende tutto dalla parte della Virtus, ma guai abbassare la guardia perché come ripetuto più volte, in un campionato così equilibrato e livellato verso l’alto, un calo di concentrazione può essere fatale a chiunque. Ed è proprio ciò che vuole evitare coach Lasi che chiede ai suoi la massima concentrazione ed una prova solida e di carattere per cimentare ancora di più lo spirito di gruppo e le certezze tecniche delle ultime settimane. Sestri nonostante la sola vittoria conquistata fin qui in campionato è una formazione da prendere con le molle. La società ligure, dopo l’acquisto del titolo sportivo di Rapallo effettuato in estate, ha allestito una squadra competitiva con la stella lituana Daunys che viaggia ad oltre 15 punti di media a partita e rappresenta il vero faro offensivo della compagine genovese. Intorno a lui tanto ottimi giocatori, tra i quali Lo e Obinna, elementi di grande atletismo e con molti punti nelle mani. Per la Stosa, che in settimana ha dovuto fare a meno per alcuni allenamenti di Berardi colpito da un virus influenzale ma che dovrebbe recuperare per domani pomeriggio, occhio dunque alle disattenzioni per proseguire nel percorso di crescita intrapreso da Olleia e soci nell’ultimo periodo.