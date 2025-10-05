Basket serie B interregionale. Baskérs super alla prima in casa

Arriva la prima vittoria stagionale per i Baskérs Forlimpopoli che, all’esordio interno in serie B Interregionale, battono Vasto 90-69 (24-16; 54-30; 69-49). Nella prima parte del match le squadre restano a braccetto, studiandosi a vicenda, con i forlimpopolesi che prima tengono il naso avanti, poi scavano il primo solco sul finire del quarto, guidati dai fratelli Brighi. Nel secondo periodo la musica cambia: la difesa artusiana inizia a incidere, ma soprattutto è l’attacco di casa a trovare continuità dall’arco, trascinato dell’arciere Fin, e all’intervallo il tabellone recita un rotondo +24. Anche nel secondo tempo lo spartito non sembra cambiare: Vasto prova a rientrare, ma la difesa forlimpopolese tiene botta e così, al 30’, il vantaggio è ancora di 20 punti per la squadra di coach Tumidei, ex della contesa. Nell’ultimo quarto non c’è spazio per ribaltoni: gli ospiti ci provano, ma Bracci e compagni non mollano la presa e conquistano così i primi due punti.

Chemifarma Baskérs: Rossi 13, Brighi A. 4, Brighi L. 10, Ruscelli 12, Vico 4, Sampieri 6, Benzoni 3, Fin 8, Bracci M. 12, Bracci J. 18, De Cesaris, Zoli, Apparuti. All. Tumidei.

v. r.