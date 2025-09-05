Basket serie B interregionale. Baskérs, positivo il test a Faenza

Buona prova per i Baskérs Forlimpopoli, che nella seconda amichevole stagionale non sfigurano a Faenza al cospetto di una formazione di categoria superiore, i Raggisolaris: 77-64 (23-20; 21-16; 24-13; 9-15; punteggio azzerato a ogni quarto) è il finale che conferma comunque le potenzialità della formazione di coach Tumidei. Nei primi due quarti, Forlimpopoli non demerita dopo un iniziale scarto di 18-8, con Faenza trascinata dalle folate di Sebastian Vico, autore di 21 punti e destinatario di un affettuoso striscione da parte dei tifosi manfredi. Nel secondo tempo i Baskérs faticano maggiormente, complici anche le rotazioni accorciate dall’assenza di Jonas Bracci e la migliore condizione dei faentini, così sono i padroni di casa ad allungare, prima dell’ultimo parziale in cui Forlimpopoli lima un po’ il divario. Buone le indicazioni, quindi, ma già domani, sul campo della Virtus Imola, gli artusiani saranno chiamati a confermare i loro progressi contro un’altra formazione di serie B.

Chemifarma Baskérs: Rossi 6, Brighi A. 5, Brighi L. 5, Ruscelli, Sampieri 2, Vico 21, Benzoni 10, Fin 13, Bracci M. 2, De Cesaris, Zoli, Apparuti. All. Tumidei.

v. r.