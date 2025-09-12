Basket - serie "B» interregionale maschile. Bcl bene contro Piombino in amichevole: successo di un punto e buone trame

Il risultato non conta mai nelle amichevoli, ma, a volte, è il termometro dello stato di forma e, quindi, il successo di un punto di Bcl contro Piombino, che milita in "B" nazionale, dà fiducia per il prosieguo della preparazione, con focus sull’avvio del campionato di "B" interregionale a fine mese. Al "Palatagliate" è andata in scena una buona partita: il numeroso pubblico si è potuto divertire ed avere un primo contatto con i nuovi arrivati e, soprattutto, vederli all’opera. A prescindere dal risultato che vede vincente il Bcl, ma, come sempre, conta poco, perché, nello sperimentare soluzioni, a volte anche azzardate, si rischiano grossi scivoloni. Un primo quarto maggiormente dedicato ad organizzarsi si è chiuso sul 18-23, un parziale ribaltato, poi, nel secondo quarto, tanto che il Bcl è andato al riposo sul più 3. Una partita, comunque, in equilibrio e, questo, è, di per sé, un segnale importante che rende, anche se solo in parte, la misura della squadra. Nella ripresa gli ospiti provano nuovamente ad imporsi con un bel parziale di fine quarto, 15-23. Nell’ultimo quarto è, invece, il Bcl a prendere il sopravvento, tanto da ribaltare nuovamente il parziale: 28-22 che vede il Bcl uscire vincente dallo "scrimmage" per una sola lunghezza.

Soddisfatto anche coach Olivieri che sintetizza così la partita: "Seconda amichevole nella quale abbiamo fatto dei passi avanti, sicuramente dal punto di vista offensivo. I ragazzi si trovano già molto meglio tra di loro, riescono a collaborare in maniera più efficiente rispetto a una settimana fa. In difesa dobbiamo ancora registrare qualcosa, perché abbiamo concesso troppo a Piombino, soprattutto dentro l’area".

Prossimo test alla Spezia, domani, alle 17.30, al "Palasprint", per incontrare la Tarros, squadra che il Bcl ritroverà, poi, in campionato che scatterà il 28 settembre, contro Arezzo.

Mas. Stef.