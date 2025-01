Basket - Serie "B" interregionale maschile. Bcl contro Empoli: è il terzo match-point

"Fusse che fusse la volta ’bbona". Era il tormentone, in dialetto ciociaro, del mitico Nino Manfredi. Si attaglia perfettamente al Basketball Club Lucca che, per la terza domenica consecutiva, cerca la matematica qualificazione alla seconda fase di play-off in Gold, al termine della regular season. Infatti, sia nella sconfitta interna contro la Mens Sana, sia in quella esterna di Quarrata, c’era la possibilità del sigillo e non è arrivato.

Oggi, ore 18, al "Palatagliate" (arbitri Cavasin di Rosignano e Nocchi di Vicopisano), contro Empoli c’è il terzo match-point. Il team della Valdelsa è terza a quota 24, BCL seconda a 26 e, all’andata, i biancorossi lucchesi si imposero 75-72. La corsa va fatta su Quarrata, settima, (si qualificano le prime sei) che ha 20 punti. Tre vittorie di margine a tre giornate dalla fine e con differenza canestri sfavorevole contro i mobilieri pistoiesi.

Tutto ciò ha messo una certa ansia e, inoltre, l’avversaria è di quelle toste. Vincere darebbe la certezza del passaggio alla fase successiva, scrollandosi di dosso l’ansia di un finale di campionato convulso, dove si sarebbe obbligati a cervellotoici conti per stilare una classifica avulsa a più squadre.

Ma, se al Bcl vincere risolverebbe tutti i problemi – e, comunque, nella peggiore delle ipotesi gli rimarrebbero ancora due occasioni per farlo – , per l’USE Empoli la vittoria sarebbe un solo passo in più verso la qualificazione che rimarrebbe, comunque, incerta fino al termine del campionato. Con queste premesse il Bcl ha preparato in settimana la partita, tra allenamenti, video e sedute di atletica; ha cercato di rivedere e trovare le soluzioni per alcune situazioni che l’hanno penalizzata nelle ultime due partite. Purtroppo Olivieri dovrà ancora fare a meno del lungo Pierini che sconta, con la partita con Empoli, l’ultima giornata di squalifica; ma anche Barsanti e, soprattutto, Dubois non sono al 100% della condizione fisica; fattori che aggiungono ulteriori difficoltà nell’affrontare una squadra molto ben attrezzata, ben rappresentata dalle parole del coach lucchese.

"La gara – afferma Olivieri – è sicuramente molto impegnativa. Empoli è una squadra molto esperta e fisica, attrezzata per fare bene. Rosselli è un lusso per la categoria e Giannone è veramente un’attaccante formidabile. Maric garantisce “canestri ignoranti” e la coppia Quartuccio-Baccetti garantisce esperienza e qualità. De Leone, Sesoldi e Mazzoni completano un reparto “lunghi” fortissimo a rimbalzo e bidimensionale in attacco".

"Abbiamo lavorato – ha concluso il coach – per limare gli errori commessi a Quarrata, preparandoci al meglio delle nostre possibilità. Barsanti sta guadagnando forma e speriamo che Dubois ce la faccia a recuperare".

Massimo Stefanini