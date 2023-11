Basket Serie B Interregionale. Computer Gross battuta nel big-match di Siena. Fatali un blak-out nel terzo parziale e i tanti errori

virtus siena

73

use empoli

62

VIRTUS SIENA: Berardi 2, Bolis 11, Bartoletti 3, Dal Maso 6, Bruttini n.e., Laffitte 9, Olleia 4, Costantini 9, Calvellini 17, Diminic 4, Lombardo 8. All. Lasi.

USE COMPUTER GROSS EMPOLI: Giannone 12, Ramazzotti n.e., Baccetti, Sesoldi 14, Rosselli 9, Fogli n.e., De Leone 7, Mazzoni 7, Quartuccio 4, Tosti n.e., Regini n.e., Cerchiaro 9. All. Valentino.

Arbitri: Melai di Calcinaia e Corso di Pisa.

Parziali: 15-18; 43-33; 60-50.

SIENA – Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per l’Use Computer Gross che, dopo Quarrata, cade anche a Siena nella ’tana’ della Virtus. Un ko che consente ai padroni di casa di agganciare in vetta gli empolesi, protagonisti di una prestazione un po’ sottotono soprattutto per i 28 punti incassati nella seconda frazione, per il black-out nella terza con un parziale di 15-0 in favore della Virtus e per l’incredibile serie di errori nel finale quando la partita d’improvviso si era riaperta. L’Use aveva iniziato con buon piglio il match volando sul +7 (11-18) prima che i senesi tornassero sotto: 15-18 al 10’. Nel secondo quarto il team di Valentino torna a +8, ma 3 triple di fila riportano avanti la Virtus che poi allunga fino al +10 del 30’ (43-33). Dopo l’intervallo lungo un break di 0-7 riavvicina l’Use (43-40), ma è solo un fuoco di paglia perché i senesi piazzano un terrificante 15-0 che vale il +18 (58-40), prima che De Leone e Giannone fissino il 60-50 del 30’. Nell’ultimo quarto l’Use la riapre, ma litiga con le conclusioni dall’arco e alla fine deve alzare bandiera bianca.