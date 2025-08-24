Basket Serie B Interregionale. Costone, il pivot Emanuele Rosso lancia la sfida: "Non vedo l’ora di giocare»

"Mi sono trovato bene da subito, sia come ambiente che con i compagni. Sono un tipo abbastanza socievole, mi faccio voler bene". Si è presentato così Emanuele Rosso (nella foto), uno dei volti nuovi del VismedeCostone. "Avevo già giocato qua e mi era piaciuto tutto: la struttura, i canestri, ecc – ha aggiunto -. Motivi in più per dire sì dopo la chiamata di coach Belletti che conoscevo solo da avversario. Ho sentito da subito la fiducia dell’allenatore e questo vuol dire tanto".

Una scommessa importante Emanuele Rosso: centro di 202 cm, classe 2002, arriva da Casale Monferrato per essere il pivot titolare. E non solo per il recupero cui si sta sottoponendo in questa fase Zeneli: rimbalzista, giocatore dotato di grande verticalità, è una pedina anche molto versatile e utile per lavorare sui blocchi e nei pick’n-roll. "Mi sento pronto – ha detto ancora Rosso -. Non vedo l’ora di potermi confrontare con un livello più alto. Con responsabilità: è una bella sfida e voglio mettermi alla prova. Il campionato? È ancora troppo presto. Sulla carta si possono dire tante cose ma poi la parola spetterà al campo".

Intanto però un assaggio di campionato è rappresentato dal Torneo Brenci che il Costone ospiterà sabato 6 e domenica 7 settembre. Sabato le semifinali: alle 17,30 Mens Sana-Legnaia, alle 20 Costone-Virtus. Domenica, finalina per il 3°/4° posto alle 17,30 e, a seguire, finale per decretare la squadra vincitrice, alle 20.

"Siamo orgogliosi di poter organizzare un torneo in memoria di Giorgio Brenci, un grande uomo di sport che tanto ha dato alla pallacanestro senese", ha commentato il dg del Costone Andrea Naldini, presentando l’evento e aggiungendo: "Brenci ha rappresentato moltissimo per tutto il basket cittadino, questo torneo vuole essere un modo per commemorare il suo impegno e la sua passione". "Grazie al Costone per aver organizzato questo evento in ricordo di nostro padre - ha commentato Lorenzo Brenci -. Con il Costone c’è un legame particolare, assisteremo con estremo piacere a questo torneo".

Banca Mediolanum è sponsor dell’evento, per informazioni scrivere a [email protected], costo del biglietto 5 euro (valido per entrambe le gare di giornata).