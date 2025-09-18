Basket Serie B Interregionale. Costone, sabato ultimo test contro Arezzo. Oggi previsto doppio allenamento

È già in archivio la bella vittoria al PalaCarrara, dove il Costone si è imposto 89-79 su Quarrata, formazione attesa dall’esordio nel campionato di Serie B nazionale contro la Virtus Roma. Dopo l’amichevole, i gialloverdi hanno goduto di due giorni di riposo, domenica e lunedì, prima di riprendere la preparazione. Nella penultima settimana di preseason la squadra di coach Michele Belletti ha seguito un programma con doppie sedute nelle giornate di martedì, mercoledì e oggi.

Domani è prevista soltanto una sessione serale, sempre al palazzetto di via Giovanni 23°. Il programma settimanale si chiude sabato alle 20, al Pala Estra ‘Mario d’Agata’, con l’ultimo scrimmage prima del via ufficiale del campionato (fissato per domenica 28 settembre con la trasferta a Borgomanero): avversario di turno la Scuola Basket Arezzo.

Nel frattempo la società ha comunicato che prosegue la campagna abbonamenti sotto lo slogan ‘We Are Costone’. L’abbonamento, valido per le 14 partite interne che si disputeranno al PalaOrlandi, ha un costo di 100 euro (intero). È disponibile anche la formula ridotta a 75 € per gli over 65 e per chi non abbia compiuto 25 anni al momento della sottoscrizione. L’ingresso sarà invece gratuito per gli Under 17 e per tutte le atlete e gli atleti del Costone. Per info e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].

Gli abbonamenti potranno essere acquistati alla segreteria del PalaOrlandi nei giorni di: martedì 23, mercoledì 24, venerdì 26 settembre, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, sempre dalle 18 alle 19.30. Nelle stesse date e orari sarà possibile ritirare anche le tessere già prenotate. Ufficializzata anche la data della presentazione della squadra che si terrà insieme a quelle del Costone Fides 1904: l’appuntamento è fissato per giovedì 25 settembre in Piazza San Giovanni.