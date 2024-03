Basket serie B interregionale: domani via alla seconda fase. La Sba al PalaEstra con i baby del Derthona

AREZZO

Dopo la settimana di sosta, domani inizia la seconda fase del campionato di serie B interregionale per la Amen Bc Servizi Arezzo. Gli amaranto hanno conquistato la salvezza diretta grazie al successo contro Legnaia nell’ultimo turno della stagione regolare e hanno potuto accedere al play-in silver, che garantisce alle prime due classificate di giocarsi i playoff promozione. La prima sfida è al PalaEstra domani alle ore 18 contro la Gulliver Derthona Lab, una sorta di seconda squadra della società che milita in A1 composta esclusivamente da ragazzi nati dal 2004 al 2008. La squadra di coach Evangelisti parte ultima con 2 punti nel raggruppamento, ma proverà subito a sfruttare il fattore campo per ricucire il divario ereditato dalla prima fase.

Nel girone A, di contro, Derthona ha totalizzato 24 punti che sono valsi il sesto posto finale e la possibilità di partire con ben otto punti in questa seconda fase. I piemontesi sono dunque squadra sicuramente da prendere con le pinze, anche se la Sba può trarre a proprio vantaggio la maggior esperienza di alcuni suoi interpreti, il calore di un pubblico che si negli ultimi tempi si è avvicinato alla squadra di basket della città, oltre alla mancanza di pressioni dopo aver raggiunto l’obiettivo di inizio stagione, vale a dire la permanenza in serie B. Arbitri della sfida Mammoli di Perugia e Antonelli di Spoleto.

Luca Amorosi