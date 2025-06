Basket serie B Interregionale. Grandi manovre alla Mens Sana. Occhi puntati sul nuovo coach

Sono ore di riflessione attenta in casa biancoverde in attesa di un annuncio, quello del nuovo capo allenatore, che tarda ad arrivare e che tiene se non col fiato sospeso quasi i tanti tifosi biancoverdi che dal giorno dopo dell’addio di Paolo Betti aspettano novità sulla guida tecnica. Si tratta logicamente di una scelta cruciale perché poi condizionerà tutte le altre, in primis la costruzione del roster su cui pesa anche il ‘fondo cassa’ su cui il direttore generale Caliani (foto) potrà attingere per costruire, è la speranza, un gruppo ancora più competitivo rispetto a quello che ha ben figurato lo scorso anno. In relazione al roster quello dello scorso campionato qualche elemento potrebbe restare a prescindere dal profilo del nuovo allenatore (cioè se sarà un coach dal cv importante come ad esempio Griccioli o un nome alla Betti). Su tutti ovviamente capitan Pannini, che si è ritagliato sul parquet e fuori uno spazio importante anche in B Interregionale. Con lui alla fine potrebbe restare anche Prosek che attende novità da Viale Sclavo ma sarebbe ben felice di firmare il rinnovo così come il club di averlo ancora a disposizione per la terza stagione di fila. Da capire invece anche il futuro dei due giocatori arrivati a stagione in corsa e protagonisti nella seconda fase dell’annata, ovvero il montenegrino Balsa Jokic e l’italo albanese Nikola Ivanaj. La società potrebbe fare un tentativo per confermare entrambi ma senza partecipare ad aste qualora ricevessero altre offerte. In ogni caso sarà possibile costruire un roster con dieci senior (ciò dal 2004 in su) in quanto non è entrata in vigore (e difficilmente lo sarà per la prossima stagione) la regola che la Fip, d’accordo con i comitati regionali, sembrava orientata a inserire riguardante l’obbligo di due under (due nati dal 2005 in giù) a referto nei primi dieci giocatori. Tornando in tema di tecnici, l’ex coach della Mens Sana Luca Banchi lascia l’Anadolu Efes Istanbul dopo l’eliminazione in semifinale playoff ad opera del Besiktas nel sentito derby. Ironia della sorte anche in Eurolega il cammino dei turchi si era fermato ad un passo dalle finali, stavolta contro il Panathinaikos dell’altro grande ex tecnico biancoverde Ergin Ataman.

Guido De Leo