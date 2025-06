Basket serie B Interregionale. Il Costone ha un’ossatura solida. Ma deve sostituire ’pezzi da 90’

Belletti (foto) in panchina, Nasello, Zeneli e i gemelli Paoli. Sono queste le certezze di casa Costone in vista della prossima stagione sportiva. La società è a lavoro per l’allestimento della squadra con la sicurezza di avere un’ossatura solida e strutturata, in linea di continuità con l’annata sportiva che si è conclusa da circa un mese e mezzo. Per il resto il cartello lavori in corso è ben esposto e la società guidata dal presidente Emanuele Montomoli sembra muoversi con grande attenzione sul mercato per cercare di implementare il gruppo-squadra con elementi in grado di elevare la qualità complessiva del Vismederi. Il tutto con costante e rinnovata ambizione. In soldoni c’è da sostituire quelli che sembrano essere i sicuri partenti, Gigi Bruttini su tutti. Oltre al capitano delle ultime stagioni, che dopo 19 anni ha salutato la prima squadra gialloverde, hanno la valigia pronta anche Alessandro Banchi e Nicola Bastone, il cui destino sembra lontano da Montarioso.

Tornerà invece alla casa madre e avrà chance di muovere passi importanti in prima squadra Riccardo Piattelli, di rientro dopo l’esperienza a Monteroni. Non ci dovrebbero essere dubbi nemmeno sulle conferme di Brocco e Massari, per quanto riguarda i giovani. Per il resto il mosaico è tutto da comporre. Ciò che è certo è che il direttore sportivo Francesco Bonelli sta cercando giocatori che siano complementari rispetto a chi già c’è. Per fare due esempi: la conferma di Zeneli sposta l’identikit dell’altro lungo verso un giocatore che abbia maggiore attitudine al gioco sotto canestro, nel pitturato e a rimbalzo; la permanenza in gialloverde di Filippo e Matteo Paoli denota che gli altri esterni debbano avere caratteristiche fisiche importanti oltre che una certa attitudine difensiva. Le giovanili gialloverdi sono invece passate al Costone Fides, la nuova realtà cestistica che raccoglie sotto la sua ala tutta la cantera e tutto il basket femminile: Andrea Monciatti è rimasto nel ruolo di responsabile tecnico, dopo una brillante annata alla guida dell’Under 15 Gold in collaborazione con Asciano che ha conquistato il campionato regionale.

AF