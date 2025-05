Basket Serie B Interregionale. Il Consorzio Leonardo si prende anche gara-2 e vola in finale playoff

Consorzio Leonardo

91

College Borgomanero

87

CONSORZIO LEONARDO : Angelucci 7, Artioli 10, Balducci 3, Molteni 8, Calabrese 19, Regoli 12, Antonini 10, Tiberti 22, Mongelli ne, Nyuol ne, Bortnikovs ne, Babovic ne. All. Tonfoni.

COLLEGE BORGOMANERO: Broggi 8, Benzoni 10, Piccirilli 9, Gaiola 5, D’Amelio 24, Bazan 15, Osagie 5, Osasuiy 8, Rupil 3, Giustina, Charfi, Asani ne. Allenatore: Di Cerbo.

Arbitri: Corso e Baldini.

Parziali: 20-21, 45-43, 71-68.

Epico Consorzio Leonardo: batte 91-87 Borgomanero anche in gara-2, chiude 2-0 la serie di semifinale e stacca il pass per la finale playoff di serie B Interregionale. Questa sera conoscerà l’avversario tra San Miniato e Lucca: i pisani sono in vantaggio 1-0.

La cronaca. L’avvio di gara è zeppo di errori: la tensione gioca brutti scherzi alle due contendenti: 2-2 dopo quasi tre minuti di partita. Solito Angelucci: bomba e 5-2 per i mobilieri. 11-9 per i piemontesi al 6’: regna l’equilibrio, come nelle precedenti sfide. Finisce il primo quarto 21-20 per gli ospiti. 24-20: inizia bene il secondo quarto con un tiro dai 6.75 di D’Amelio. Borgomanero prova la fuga a +6, ma due triple del solito Antonini tengono in scia Quarrata. La tensione si scioglie, le due formazioni attaccano bene: 29-29 al 13’. Il Dany tocca il +5 (40-35) al 17’, ma grazie a Bazan e Osasuiy, Borgomanero torna sotto: 45-43 alla fine del primo tempo.

Un tiro da tre di Tiberti apre la ripresa. Brutta notizia per il Dany: Angelucci, l’eroe della rimonta a Borgomanero, subisce un tecnico ed esce per 5 falli nella prima metà del terzo quarto sul 54-52. Anche Tonfoni esce dalla partita dopo il secondo tecnico che vale l’espulsione e Borgomanero torna in vantaggio. Ma con testa e cuore Quarrata si riporta avanti nel punteggio (71-68). Si prosegue punto a punto anche nell’ultimo e decisivo tempino. Ma il Consorzio Leonardo riesce, con una prova autorevole, a stare avanti. Ancora paritù al 35’ (80-80). La volata finale ha protagonisti Artioli e Antonini in difesa. Decisiva la stoppata di Artioli, poi un palla rubata di Antonini. Borgomanero non riesce a segnare e il Daby, sui liberi di . Poi scoppia la festa.

Gianluca Barni