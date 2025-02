Basket Serie B Interregionale. Il Costone aspetta la versione definitiva dei calendari. Ci sono ‘sovrapposizioni’ con la squadra femminile

C’è attesa in casa Costone per conoscere i calendari definitivi della seconda fase di stagione che, con molte probabilità, dovrebbero uscire martedì prossimo (11 febbraio). In particolare, c’è da capire quelle che saranno le decisioni della FIP in merito alle contemporaneità previste per domenica 16 e domenica 30 marzo, quando il PalaOrlandi risulta già occupato dai match interni del Costone femminile con Lucca e CMB Valadarno. Da collocare quindi le partite casalinghe del Vismederi con Pavia e Casale Monferrato, rispettivamente sesta giornata di andata e seconda di ritorno del play-in gold.

Nel frattempo la società ha lanciato un’offerta per i suoi sostenitori: un mini-abbonamento per tutte le sei gare casalinghe della seconda fase al prezzo di 50 euro. Chi ha già sottoscritto l’abbonamento all’inizio dell’anno, si legge in una nota diramata dalla società, non dovrà procedere con ulteriori acquisti. "Vogliamo premiare tutte le persone che si sono affezionate alla nostra realtà in questi mesi fornendo loro la possibilità di attivare un mini-abbonamento valevole per tutte le giornate di questi play-in gold – ha commentato il dg del Costone Andrea Naldini -. L’entusiasmo della nostra gente, che ci tengo a ringraziare, è cresciuto in maniera esponenziale. Tutto ciò, per il nostro ambiente, è linfa preziosa. Lo è per la squadra come per lo staff organizzativo che lavora dietro le quinte. Vogliamo proseguire insieme un percorso di crescita sotto tutti i punti di vista".

Per ulteriori informazioni e sulle modalità di acquisto si può scrivere a [email protected]. Il mini-abbonamento sarà in vendita in occasione della prossima partita casalinga contro Borgomanero, opening game della poule promozione, in programma (da calendario provvisorio) per domenica 16 febbraio alle ore 18.