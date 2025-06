Basket Serie B Interregionale. Il Costone guarda con fiducia alle stagione 2025-2026. Il dg Andrea Naldini: "Abbiamo ancora fame di crescita»

In casa Costone Siena Srl, il progetto nato un mese fa, il dg Andrea Naldini (nella foto), racconta il momento di svolta della società e le sue prospettive future "Negli ultimi anni il Costone ha intrapreso un percorso di crescita lungimirante, che ha condotto la società al raggiungimento di traguardi sportivi di assoluto rilievo, tra cui due promozioni e la conquista della Coppa Toscana, e al consolidamento di una struttura organizzativa stabile nella B interregionale –spiega il dg –. L’attuale fase rappresenta un punto di svolta, un vero apice nella storia del club, frutto di un lavoro portato avanti con competenza, serietà e dedizione da tutte le componenti societarie. Un ringraziamento va al presidente Emanuele Montomoli e allo sponsor Vismederi, il cui contributo, in termini di visione, sostegno e passione, è stato determinante per la crescita e l’affermazione del progetto Costone. Un plauso particolare anche al ds Francesco Bonelli, figura di grande competenza e visione, capace di costruire e plasmare gruppi vincenti, trasformando programmazione e intuizioni in risultati concreti. In questo contesto, un ruolo fondamentale lo ricoprono anche i nostri tifosi e lo staff organizzativo, composto da volontari che operano dietro le quinte con entusiasmo e spirito instancabile: è anche grazie a loro se oggi il Costone è cresciuto come mai prima – ha aggiunto ancora Naldini –. Abbiamo ancora fame di crescita. Sempre più sponsor si stanno avvicinando al nostro progetto, credendo nei nostri valori e contribuendo a rafforzare un percorso che guarda con fiducia al futuro e che vede alla base una solida strategia". Sulla stessa linea il ds Bonelli. "La costruzione della squadra passa certo dai nomi, dai ruoli e dalle strategie tecniche condivise con coach Belletti, ma ancor prima dalla creazione di un ambiente sano, coeso, fatto di persone. In questo senso, siamo fortunati: all’interno del gruppo staff squadra negli ultimi anni si è sempre respirata una grande armonia, ed è da qui che vogliamo ripartire. Mi dispiace molto per la partenza di Terrosi, che ha fatto una scelta personale. Al tempo stesso, do il benvenuto a Franceschini, convinto che saprà integrarsi rapidamente nei nostri meccanismi e nello spirito del gruppo".