Basket Serie B Interregionale. Il Costone è atteso ad Arezzo. Importante ‘prova generale’

Ultimo test del precamionato del Costone. Questa sera alle 19, la squadra di coach Michele Belletti (nella foto) va a fare le prove generali di stagione regolare ad Arezzo: un test in cui il Vismederi va alla ricerca di importanti conferme dopo la vittoria di una settimana fa a Quarrata. Del resto, quella di Arezzo, in campionato, è sempre una delle trasferte più insidiose e, misurarsi contro la SBA, significa capire il tenore delle avversarie che ci si può trovare di fronte in stagione. Ma questo, come spesso ripetuto anche dallo stesso coach Belletti, può essere un aspetto secondario: per una squadra che ha cambiato molto, rinforzandosi, come il Costone, le attenzioni maggiori sono sul "fronte interno", per permettere ai nuovi di integrasi con i vecchi e costruire insieme amalgama, alchimia e spirito di squadra. Ad Arezzo sarà ancora assente Zeneli che prosegue con il suo programma di recupero personalizzato dopo l’intervento chirurgico dello scorso maggio. Ormai definitivamente a pieni ranghi il resto della squadra. Il riferimento va a Dario Masciarelli che dopo il bronzo agli europei 3x3 è tornato totalmente a disposizione di coach Belletti, così come del neo-capitano gialloverde Ferdinando Nasello che, dopo una prima fase di precampionato travagliata dal punto di vista fisico, è pronto a dare il suo contributo sul parquet con costanza e con la consueta leadership di sempre. Nel frattempo la società ha comunicato un altro innesto nel proprio organigramma, stavolta nell’area comunicazione: Patrizia Pruneti ricoprirà l’incarico di fotografo ufficiale per la stagione 2025/’26. "Ringrazio la società per la fiducia – ha dichiarato Patrizia Pruneti –. Dopo aver lasciato il mondo del calcio, non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura nella pallacanestro. Per me è un ritorno, frequento questo ambiente fin da bambina". AF