Basket Serie B Interregionale. In casa Mens Sana cresce l’attesa per il nuovo mister

Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere il tecnico che guiderà la Mens Sana nel prossimo campionato. La sensazione è che però ormai la fumata bianca sia finalmente vicina e che quindi arriverà la scelta da parte del dg Caliani e del presidente Frati. L’identikit è tracciato da tempo però. Sarà un tecnico esperto di questo livello e un professionista. Probabilmente non uno dei nomi che sono stati ventilati nelle ultime settimane riguardo ad ex biancoverdi con esperienze a livelli decisamente superiori alla B Interregionale ma realisticamente un conoscitore profondo del campionato e un coach in grado di far fare all’ambiente un ulteriore salto di qualità in termini di professionalità, cura dei dettagli, orari e gestione degli allenamenti. L’attesa molto lunga rispetto alla fine della stagione biancoverde è sostanzialmente dovuta al fatto che potrebbe entrare nel panel di partner che affiancano Note di Siena e gli altri un ulteriore sponsor che darebbe nuova linfa al progetto e magari contribuirebbe ad alzare ulteriormente la proverbiale asticella. Come per il coach le ore sono molto calde anche in questo senso. Infine le giovanili con la Under17 Eccellenza che è stata impegnata al 24° Torneo nazionale giovanile ‘Città di Lucca’ nello scorso fine settimana. I biancoverdi di Binella hanno prima vinto contro Don Bosco Livorno per 69-66 mentre poi sono usciti sconfitti 85-69 dal match contro Empoli. Infine hanno avuto la meglio su Prato Dragons 92-87. "In questa occasione abbiamo composto un gruppo di nostri atleti 2009/10, annate che comporranno la squadra Under17 della prossima stagione ed abbiamo potuto visionare anche alcuni 2010 all’interno del programma di reclutamento per la stagione 25/2026" così Pierfrancesco Binella.

Guido De Leo