Basket Serie B Interregionale. Jokic: "Due vittorie importanti»

Si avvicina il quarto turno della seconda fase per la Note di Siena Mens Sana che si allena al PalaEstra in vista della sfida di sabato alle 20,30 contro Gallaratese in Viale Sclavo. "Le due vittorie di fila contro Campus Varese e Serravalle ci hanno portato una ventata di aria fresca – ha detto l’ala montenegrina Balsa Jokic prima della seduta di allenamento di ieri sera – ma non c’è molto tempo per guardarsi indietro visto che sabato ci attende un’altra partita difficile contro Gallaratese. Sarebbe molto importante vincere la terza gara di fila perché ci darebbe uno slancio importante per morale e classifica in vista della corsa alla salvezza".

Jokic, giunto poco più di un mese fa, è stato il penultimo tassello del roster di coach Paolo Betti visto che poi la settimana scorsa, a poche ore dalla partenza per Serravalle, si è aggiunto al gruppo anche l’italo albanese Ivanaj proveniente dalla Viola Reggio Calabria. "Queste sedute di allenamento sono le prime col gruppo al completo – sottolinea il numero 44 biancoverde –. Ivanaj ha esordito sabato scorso senza praticamente aver mai fatto nulla con noi ma ora piano piano avrà tutto il tempo di inserirsi. Sono contento che sia arrivato a darci una mano perché lo conosco da tempo visto che siamo stati entrambi a Varese in passato. Conosco quindi molto bene il suo valore e so cosa può dare". Per Jokic è già tempo di un primo bilancio della sua avventura senese.

"L’accoglienza è stata fantastica da parte dell’ambiente, dei tifosi e dello staff. Con i compagni di squadra mi sto trovando molto bene. Anche quando sono in panchina cerco di stare loro vicino. Credo che l’energia che cerco di trasmettere possa essere utile" ha concluso il lungo della Mens Sana. Dopo l’impegno di sabato contro i lombardi la squadra avrà poco tempo per riposarsi visto che la quinta giornata coincide col turno infrasettimanale a Collegno (Torino) mercoledì prossimo alle 21. Il tour de force si concluderà invece domenica 16 alle 18 in casa contro Genova per la prima gara domenicale della seconda fase per Pannini e compagni.

Guido De Leo