Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus conferma Rocco Bartelloni, ala piccola classe 2006

Altra conferma in casa Virtus in un roster che va pian piano prendendo forma: La Stosa per la prossima stagione ha deciso di puntare su Rocco Bartelloni (nella foto), ala piccola classe 2006 proveniente dal settore giovanile rossoblù. Dopo l’ottima stagione vissuta a metà tra Under 19 eccellenza e Dr1, con alcune apparizioni anche in B interregionale, per Bartelloni arriva il salto definitivo tra i senior. "È un’emozione grandissima per me - dichiara Bartelloni - Dopo l’esperienza nel settore giovanile, entrare a far parte della prima squadra è un sogno che si realizza. So che ora inizia una nuova sfida, ma sono pronto a dare il massimo ogni giorno per meritarmi questa opportunità e aiutare la squadra quando verrò chiamato in causa". Una scommessa ponderata quella della società rossoblu che come da tradizione vuole dare spazio in prima squadra ai giovani talenti del proprio settore giovanile: "Abbiamo deciso di puntare forte su Rocco perché siamo consapevoli di quelle che sono le sue qualità tecniche e umane e crediamo che con il lavoro possa definitivamente fare quel salto che gli manca per imporsi anche a livello senior - afferma il direttore sportivo Gabriele Voltolini - Quest’anno ha fatto molto bene nelle giovanili con l’Under 19 Eccellenza, dove è stato uno dei punti di riferimento, e siamo certi che sotto la guida di coach Evangelisti possa esplodere, capendo su cosa migliorare e come fare per arrivare ad affermarsi. La nostra scommessa ponderata su di lui ce la prendiamo volentieri, perché sappiamo quello che può darci. E’ chiaro che non dobbiamo aspettarci tutto e subito, si tratta pur sempre di un ragazzo del 2006 con poca esperienza a livello senior, ma crediamo che nel corso dell’anno possa darci una grande mano. Potevamo in quel ruolo inserire altri profili ma non lo abbiamo fatto perché crediamo in lui e speriamo davvero che possa ripagare questa fiducia perché ha tutte le carte in regola per farlo".