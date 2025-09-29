Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus ci mette cuore e anima e stende Crocetta

STOSA 79CROCETTA 75

STOSA: Liotta ne, Braccagni 2, Redaelli, Costantini 17, Calvellini 20, Morciano 17, Gianoli 7, Bartelloni 2, Guerra 14, Cini ne, Crocetta, Vegni ne. Allenatore Evangelisti.CROCETTA: Andreutti 2, Hida 10, Lachello, Berrino ne, Minnucci 11, Cellino 22, Rosso 7, Trigiani, Braga ne, Cian, Villar Cristobo 14, Okoro 9. Allenatore Maino.

Parziali: 19-20; 37-40; 63-52.

SIENA – La Stosa bagna l’esordio casalingo in campionato con un successo. I rossoblù con indosso la maglia celebrativa dei 75 anni della società battono Don Bosco Crocetta 79-75 dopo una partita intensa e molto fisica. Grandissima partenza della Virtus che in avvio spinge sull’acceleratore trovando già dopo 4’ il vantaggio in doppia cifra (12-2) grazie alle soluzioni in campo aperto di Calvellini e Morciano. La partita ha dei ritmi vertiginosi: la Stosa tocca il +13 con la tripla di Morciano ma Crocetta accorcia con un parziale di 0-7 che riporta i piemontesi a -6 a 3’ dalla fine del quarto. La tripla di Rosso firma il -3 ospite con Hida che sulla sirena completa la rimonta (19-20). In avvio di secondo periodo si mette in ritmo Gianoli: la Stosa torna a +4 ma Cellino è chirurgico dai 6,75 e con 3 triple riporta avanti Don Bosco (27-28). Gli ospiti esauriscono il bonus molto presto e la Virtus ne approfitta con diversi giri in lunetta che fruttano il nuovo +7 (35-28) a 3’ dalla fine. Dal possibile +9 (0/2 di Costantini dalla lunetta) in un amen la Stosa si ritrova a -3 (35-38) con Minnucci e Rosso sugli scudi per gli ospiti.

All’intervallo lungo Crocetta conduce 37-40. Tra break e contro break in avvio di terzo quarto arriva subito il 10-0 dello formazione senese che con Guerra e Calvellini a condurre le danze si porta sul 47-40. I rossoblù giocano bene ed ancora una volta Guerra in penetrazione firma il +9 Stosa a 4’ dalla fine del tempo. Bartelloni e Braccagni propiziano il nuovo +11 interno, Cellino risponde dai 6,75, ma la tripla di Costantini fissa il punteggio sul 63-52 Stosa all’ultimo intervallo. Il piemontese Cellino prosegue il suo show balistico dai 6,75 anche all’inizio dell’ultimo quarto riportando Crocetta a -4. I piemontesi sembrano prendersi l’inerzia del match quando toccano il +3, ma qui viene fuori l’esperienza dei senior rossoblù e il cuore virtussino: la Stosa mette la freccia e sorpassa sigillando il match con un 4/4 dalla lunetta di Calvellini e Guerra che fanno scorrere i titoli di coda all’incontro.