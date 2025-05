Basket serie B Interregionale. La Note di Siena Mens Sana non può stonare sul coach. Società al lavoro per costruire un roster competitivo

Tutto tace in casa Mens Sana con la società ancora alle prese con la scelta dell’allenatore. Una decisione non facile anche perché i prossimi due anni saranno molto importanti per il club per provare a strutturarsi ulteriormente e tentare, se non il salto in B Nazionale, almeno di essere competitivi per le primissime posizioni del campionato. Sicuramente il nuovo tecnico biancoverde sarà un professionista della panchina e questo è l’unico indizio certo. Una scelta che si è resa necessaria anche perché lo stesso Betti, eccellente allenatore ma part time, a questo livello ha avuto difficoltà a far combaciare il lavoro con il gravoso impegno di guidare la Mens Sana in B Interregionale. Di conseguenza saranno professionisti molti dei giocatori del roster, realisticamente ancora più di quelli dello scorso campionato. Tutte scelte che vanno nella direzione di una gestione più professionale e strutturata della società anche perché lo sforzo organizzativo per il torneo 2025/26 sarà ancora maggiore per i club della quarta serie del basket nazionale. È infatti certo da pochi giorni l’abbandono del format utilizzato nelle ultime due annate, ovvero quello con dei gironi da 12 chiamati ‘conference’ a carattere se non puramente regionale quasi. Addio quindi alla prima fase di 22 partite con trasferte relativamente brevi e ritorno a gironi da 16 (che saranno sei a livello nazionale) di cui le prime otto giocheranno subito i playoff al termine della regular season con una retrocessione diretta con altre due al playout. Ma la cosa che preoccupa di più le società al di là di un logico aumento dei costi è l’introduzione dei due under obbligatori nei primi dieci giocatori a referto. Con un mercato già difficile per chi non dispone di budget faraonici i pochi under discreti potrebbero costare ai club cifre molto elevate. Per questo occorre programmare ogni scelta e ponderare il tipo di coach e di roster in relazione alle possibilità economiche messe a disposizione dagli sponsor. Oggi intanto la Note di Siena Mens Sana Basketball e Stosa Virtus presentano una nuova collaborazione tecnica per alcune squadre del settore giovanile. L’incontro si svolgerà nei locali del comune sponsor Neomedica Siena alla presenza dei presidenti delle società Francesco Frati (foto) e Fabio Bruttini, del ds Virtus Gabriele Voltolini e del dg Mens Sana Riccardo Caliani.

Guido De Leo