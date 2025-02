Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus si impone a La Spezia. Finale concitato dove i rossoblù trionfano. Paura per l’infortunio subito da Braccagni

SPEZIA 76 STOSA 79

SPEZIA: Pettinaroli 3, Manto 3, Ramirez 8, Beghe ne, Gogishvili 9, Merlo 13, Loschi 8, Giazzon ne, Morciano 11, Steffanini, Tedeschi 2, Dias 19. Allenatore Moro.

STOSA: Bartoletti ne, Joksimovic 15, Zocca 7, Olleia 1, Costantini 11, Calvellini 14, Pieri 2, Gianoli 8, Braccagni 3, Guerra 18. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 23-23; 44-40; 64-59.

LA SPEZIA – Una grande Stosa compie una autentica impresa andando a vincere a Spezia. Ma prima di parlare del match è doveroso un passaggio sull’infortunio occorso a Braccagni a 5’40’’ dalla fine della partita. Un colpo di gioco a rimbalzo e il numero 18 che cade a terra. Prontamente soccorso dai medici presenti al palasport il ragazzo è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso della cittadina ligure.

La Virtus entra in campo con maggiore intensità e si porta sul 4-8 imponendo un ritmo infernale e trovando buone soluzioni con Gianoli e Costantini. I rossoblu allungano a +6, ma Spezia risponde subito e trova il primo vantaggio la la tripla di Ramirez e il canestro da sotto di Morciano (18-14 a 3’ dalla prima sirena). La Stosa reagisce sul finire di quarto e riesce a chiudere in parità la prima frazione.

Nel secondo quarto i rossoblù ripartono bene: Gianoli e Calvellini riportano i senesi avanti di 5 lunghezze ma 2 iniziative di Merlo consentono ai padroni di casa di accorciare immediatamente riportandosi a contatto (31-32). Joksimovic è un fattore per la Stosa che prova nuovamente ad allungare ma Spezia non molla e resta a contatto con i senesi grazie a Gogishvili e Ramirez. Nel finale Loschi riporta avanti Spezia che chiude alla pausa lunga sul 44-40.

L’avvio di terzo quarto è tutto di marca spezzina: i bianconeri si appoggiano a Merlo e Morciano che consentono alla Tarros di toccare il +10 a 7’ dalla terza sirena. La Virtus ha una grande reazione nella seconda metà del tempo: Calvellini, Joksimovic e Zocca bucano a ripetizione la difesa locale e riportano la Stosa a -2 prima della preghiera di Manto sulla sirena che entra e riporta Spezia a +5 all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo quarto i rossoblu però sembrano più vivi e trovano il sorpasso a metà tempo prima dell’infortunio di Braccagni che ferma il match per oltre 20’ con la Stosa a +2. Si riprende e i rossoblu trovano il +5 a 1’ dalla fine: sembra fatta ma Spezia trùva in Loschi il suo condottiero. Arriva il pareggio a 3’’ dalla fine, ma dopo il time out di Evangelisti è Guerra da 8 metri a segnare la tripla della vittoria senese.