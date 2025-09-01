Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana riprende gli allenamenti oggi al Bernino. Coach Vecchi: "Un test positivo per staff e giocatori»

Dopo l’amichevole ad Arezzo la Note di Siena ha usufruito di un giorno di riposo concesso da coach Vecchi ieri e tornerà ad allenarsi oggi. Vista l’indisponibilità del PalaEstra, la squadra si è allenata per le prime due settimane alla palestra del Bernino di Poggibonsi, grazie alla disponibilità di Poggibonsi Basket e del Comune di Poggibonsi. La settimana che inizia oggi sarà invece ‘itinerante’, con i biancoverdi che saranno impegnati tra Castelnuovo, San Rocco a Pilli e PalaPerucatti, grazie alla disponibilità concesse dalle società di Castelnuovo Berardenga, Polisportiva Comunale Cras e Virtus Siena. La speranza del club è quella di tornare ad allenarsi al PalaEstra da lunedì 15 settembre.

"Nel precampionato il risultato non ci interessa – ha detto Vecchi dopo il match – ma si è trattato di un ottimo test per noi dello staff e per i ragazzi un punto di riferimento sulle cose che funzionano meglio e su cosa invece migliorare. Siamo tornati da Arezzo con gli elementi per proseguire la preparazione. Mi è piaciuta l’intensità nella parte centrale della gara ma dobbiamo migliorare molto in difesa e in attacco andiamo troppo a sprazzi, ma è normale adesso".

Il prossimo impegno sarà sabato (alle 17,30) al PalaOrlandi contro l’Olimpia Legnaia nel quadrangolare con Costone e Virtus. I tifosi organizzati della Mens Sana hanno però fatto sapere, tramite una nota, che non ci saranno. "I tifosi del Settorino, cuore del tifo biancoverde, non ci stanno – scrivono – non vogliamo passare da vittime o eterni scomodi ma invitiamo tutti ad aprire gli occhi sulla gestione dei biglietti da parte della neo formata società Costone srl in occasione del memorial Brenci. Non commentiamo la scelta di rendere a pagamento tale evento ma di dire basta alle modalità di ‘ingaggio’ del pubblico che prevedono una prenotazione via mail e non una regolare prevendita o semplice vendita nel giorno dell’evento. Per questo non ci saremo".

g.d.l.