Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus attende la visita della Pallacanestro Sestri. Ceccarelli: "Dobbiamo essere bravi a restare concentrati»

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa a Firenze contro l’Olimpia Legnaia la Stosa torna sul parquet amico del PalaCorsoni. Forte del primato in classifica e di 4 vittorie consecutive la formazione rossoblu attende la visita della Pallacanestro Sestri. L’incontro va in scena oggi pomeriggio alle 17,30 in un impianto cussino che si annuncia nuovamente sold out. L’entusiasmo intorno alla squadra senese è ai massimi livelli e l’apporto del pubblico è senza dubbio un fattore per la Virtus che contro i liguri vuole proseguire la propria corsa. Si tratta di un match dalle mille insidie per i rossoblu che partono con tutti i favori del pronostico visti i soli 2 punti racimolati fin qui in classifica dagli avversari, ma devono fare molta attenzione ad una compagine dall’alto potenziale offensivo. Sestri può infatti contare su elementi di alto livello per la categoria, su tutti il lituano Daunys che oltre ad essere il miglior interprete offensivo del team ligure è anche uno dei giocatori migliori del girone in quanto a punti realizzati e valutazione. La Stosa si approccia all’incontro odierno con grande fiducia e con la forte consapevolezza dei propri mezzi. In settimana coach Lasi ha dovuto fare i conti con qualche acciacco, per fortuna di lieve entità, tanto che tutti i giocatori rossoblu saranno regolarmente a disposizione dello staff. "Incontriamo Sestri dopo la splendida vittoria a Legnaia, una partita complicata ma che ci ha dato una volta di più la dimostrazione della squadra che possiamo e dobbiamo provare a essere ogni settimana - afferma l’assistant coach virtussino Edoardo Ceccarelli - Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamenti e sappiamo di affrontare una squadra che ha avuto finora un campionato difficile ma avrà sicuramente voglia di riscattarsi. Noi dovremo essere bravi a restare concentrati, fare la nostra partita e tenere sotto controllo le loro individualità perché altrimenti potrebbe diventare una partita complicata. I loro giocatori più pericolosi - conclude Ceccarelli (nella foto)- sono senza dubbio la guardia Lo e i lunghi Obinna e Daunys, sui quali dovremo fare particolarmente attenzione".