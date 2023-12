Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus va all’assalto dell’Etrusca San Miniato. Braccagni: "Ora dobbiamo rialzare la testa. C’è fiducia»

Smaltite le scorie della netta sconfitta subita la settimana scorsa nello scontro al vertice contro Cecina, la Stosa è pronta a tuffarsi nel girone di ritorno da seconda in classifica.

Questa sera alle 18 (diretta della partita sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) la formazione rossoblu di coach Maurizio Lasi è attesa da un match molto difficile quanto importante sul parquet dell’Etrusca San Miniato, compagine che all’andata espugnó in volata il PalaCorsoni grazie ad un canestro allo scadere infliggendo ai rossoblu la prima sconfitta stagionale. I pisani al momento si trovano in terza posizione in classifica insieme a Lucca, Spezia ed Empoli ed a soli 2 punti dalla Stosa che deve quindi difendere la propria posizione dall’attacco della truppa di coach Martelloni che nel girone di andata è stata sicuramente la sorpresa più lieta del campionato.

La settimana della Virtus non è stata delle migliori perché oltre al problema alla caviglia che attanaglia Costantini da ormai 10 giorni ci si è messo anche un infortunio, sempre alla caviglia, per Bartoletti che ha costretto il play senese a saltare gli ultimi allenamenti settimanali. L’utilizzo del numero 3 della Stosa è tuttora in dubbio anche se la volontà del giocatore è quella di provare ad essere in campo in un match così importante per la sua squadra.

"San Miniato è un’ottima squadra, lo dimostra la classifica e la sconfitta subita all’andata - afferma il vice allenatore della Stosa Francesco Braccagni (nella foto con coach Lasi) - È una squadra giovane che fa della corsa e del talento offensivo la sua forza. Giochiamo in casa loro quindi sarà una battaglia, ci aspetta una partita difficile dove dovremo essere bravi a contenere soprattutto i loro esterni. Noi arriviamo dalla sconfitta con Cecina che ci ha fatto un po’ male, ma dobbiamo rialzare la testa e andare a prenderci i due punti che ci sono sfuggiti all’andata. Andiamo a giocarcela con grande fiducia - conclude Braccagni - non dobbiamo dimenticare il grande cammino fatto finora che ci ha portato al secondo posto in classifica".