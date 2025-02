Basket Serie B Interregionale. L’Abc deve ripartire dal fondo. Al via gli spareggi per la salvezza

Solo quattro vittorie in 22 partite hanno relegato l’Abc Solettificio Manetti all’ultimo posto del girone toscano della Serie B Interregionale, ma nella seconda fase in cui ci si gioca veramente la salvezza in categoria i gialloblu di Castelfiorentino partiranno dal penultimo posto. La squadra di coach Manetti si porta infatti dietro i quattro punti conquistati contro Virtus Siena in trasferta e Spezia al Pala Betti, tra le cinque dirette concorrenti del proprio girone, che rappresentano un bottino migliore di quanto fatto dal Tre Colli di Serravalle Scrivia, capaci di raccoglierne solo due nel raggruppamento piemontese. Proprio la doppia sfida contro la squadra della provincia di Alessandria sarà quindi fondamentale per evitare intanto l’ultimo posto e la conseguente retrocessione diretta.

Se la salvezza già al termine di questa seconda fase è un miraggio, l’Abc deve recuperare otto punti, piazzandosi dal quarto all’undicesimo posto i gialloblù valdelsani potranno comunque poi andare a giocarsi ai play-out la permanenza in categoria. Insomma, come già fatto proprio la scorsa stagione con lo stesso coach Manetti in panchina, la squadra di Castelfiorentino è chiamata ad un’altra seconda parte di stagione molto importante per poter festeggiare un’altra impresa sportiva.

Questa, infine, la classifica completa con cui nel weekend del 15 e 16 febbraio inizierà la seconda fase di Gutierrez e compagni (gare di andata e ritorno contro le sei formazioni non affrontate finora): Crocetta Torino 16; Mens Sana Siena 14; Spezia, Olimpia Legnaia, Campus Varese e Virtus Siena 12; Gallarate Collegno e Genova 10, Cecina 6, Castelfiorentino 4; Serravalle 2.