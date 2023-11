Basket serie B interregionale. L’Etrusca vuol fare il bis. Missione ad Arezzo

Finalmente infranto il tabù casalingo dell’Etrusca Basket San Miniato che centra il primo successo interno al terzo tentativo. Al Pala Credit Agricole, davanti ad una bella cornice di pubblico biancorosso, il giovane team della Rocca ha finalmente festeggiato la prima vittoria sul proprio parquet. A farne le spese il team Sestri di Genova sconfitto con ampio margine, 77-58, al termine del sesto turno del campionato interregionale, girone D giocato 2 giorni fa. Un successo che lancia i ragazzi di mister Martelloni al secondo posto della classifica con 8 punti a soli 2 dal vertice occupato dal Basket Empoli. I biancorossi festeggiano il quarto sigillo stagionale e considerando che una delle 2 sconfitte, per una manciata di punti, è arrivata proprio nel match contro i cugini di Empoli, l’andamento di questo avvio di campionato è più che positivo. Miglior realizzatore del match è risultato Francesco Cravero, autore di 18 punti che hanno esaltato il pubblico sanmniatese in una gara tutt’altro che scontata e ben gestita dai padroni di casa. Ma guai a sedersi sugli allori: domenica l’Etrusca è attesa a Arezzo con fischio d’inizio alle 18. I padroni di casa hanno avuto fin a oggi un andamento altelenante: 3 vittorie, altrettante sconfitte per un totale di 6 punti che vale l’ottava posizione.