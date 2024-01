Basket Serie B Interregionale. L’Use cade in casa . Contro Quarrata resta l’amaro in bocca

USE COMPUTER GROSS

65

DANY BASKET QUARRATA

69

USE COMPUTER GROSS: Giannone 12, Baldacci ne, Baccetti 2, Sesoldi 2, Rosselli 10, Foglie ne, Calabrese 19, De Leone ne, Mazzoni 12, Quartuccio 4, Tosti ne, Cerchiaro 4. All. Valentino

DANY BASKET QUARRATA: Marini, Mustiatsa 17, Balducci 11, Molteni 9, Falaschi 4, Calugi, Regoli 14, Frati ne, Pieralli ne, Antonini 6, Agnoloni 3, Tiberti 5. All. Tonfoni

Arbitri: Forte di Siena e Luchi di Prato Parziali: 23-19, 33-37 (10-18), 51-58 (18-21), 65-69 (14-11)

EMPOLI - Cede il dominio dell’Use in casa, i locali escono sconfitti per 65-69 contro il Quarrata. Una sconfitta da cui ripartire immediatamente vista l’importante settimana che porterà mercoledì i biancorossi a Cecina e la domenica successiva a misurarsi ancora in casa con la Virtus Siena. Una gara decisa da dettagli, componenti fisiche e tecniche: un’Use che crea ma che non riesce a sfruttare il lavoro. Al primo riposo il risultato è sul 33-37, al ritorno in campo la reazione biancorossa è affidata alle triple di Rosselli e Calabrese che portano il punteggio su 44-49. I ragazzi di Valentino stentano a trovare la via del canestro: inutili gli ultimi sussulti di Calabrese e Mazzoni.