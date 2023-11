Basket Serie B interregionale. L’Use Computer Gross si riscatta contro Cecina. Giannone sale in cattedra, Pala Sammontana in festa L'Use Computer Gross Empoli vince 79-70 contro il Basket Cecina in una partita tiratissima. Dopo un inizio promettente, Cecina reagisce ma l'Use riesce a riprendere la corsa e a chiudere con un allungo decisivo nell'ultimo quarto.