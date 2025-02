Basket Serie B Interregionale. L’Use inciampa a Borgomanero. Brutto blackout dopo l’intervallo

Borgomanero 91Use Empoli 88

COLLEGE BORGOMANERO: Olivieri, Gustina 1, Broggi 3, Benzoni 24, Asani 6, Gaiola 12, D’Amelio 7, Charfi, Bazan 21, Osagie, Osasui 17, Rupil. All.: Di Cervo.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 24, Marini n.e., Baccetti 2, Sesoldi 13, Rosselli 11, De Leone 8, Mazzoni 10, Quartuccio 1, Tosti, Maric 19. All.: Valentino.

Arbitri: Di Pilato di Paderno Dugnano e Bavera di Desio.

Parziali: 27-20; 40-46; 63-72.

BORGOMANERO – L’Use Computer Gross non riesce a ripetere l’impresa di Pavia e a Borgomanero incappa nella prima sconfitta di questa seconda fase di Serie B Interregionale. Per alcuni tratti i biancorossi conducono anche con buoni margini, ma non riescono mai a mettere davvero le mani sulla partita. In avvio dell’ultima frazione, poi, subiscono un parziale di 12-0 che vale il sorpasso locale sul 75-72 e, nell’arrivo in volata, non riescono a trovare il colpo decisivo. A lungo senza Baccetti, fuori per un colpo alla coscia, poi anche senza Quartuccio per un problema muscolare, e alla fine anche senza De Leone, fuori per falli, l’Use fronteggia per metà partita la zona avversaria che, alla fine, paga dividendi alti alla squadra di casa che coglie così la seconda vittoria in altrettante partite. Dopo il 40-46 all’intervallo, nel terzo quarto Sesoldi, Mazzoni e Rosselli firmano infatti il più 12 (42-54), che diventa più 9 all’ultimo riposo (63-72). Nell’ultimo quarto, però, gli empolesi subiscono la decisiva rimonta piemontese. L’Use resta così a 8 punti in classifica, ad appena due lunghezze di distanza comunque dall’ottavo posto, l’ultimo che consente l’accesso ai play-off promozione.