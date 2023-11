Basket Serie B Interregionale. L’Use ospita Arezzo per ripartire. Sfida in casa del Legnaia per l’Abc

Ad una settimana dal derby che ha visto prevalere a sorpresa l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino, gialloblù castellani e Use Computer Gross sono chiamate a dare risposte importanti nella 10ª giornata del girone B di Serie B Interregionale, penultima di andata. L’Abc a dare continuità al primo successo stagionale di domenica scorsa al Pala Betti contro i ’cugini’ e i biancorossi di coach Valentino all’immediato riscatto per non perdere ulteriore terreno dalle tre battistrada Cecina, Virtus Siena ed Etrusca San Miniato. Partiamo dal match di questa sera alle 21 al Pala Sammontana di Empoli, dove capitan Sesoldi e compagni se la vedranno con Arezzo. Sulla carta gli aretini, terzultimi a quota 6 punti, non appaiono un ostacolo insormontabile ma come ha dimostrato il derby di Castelfiorentino nessuna partita è mai scontata. "Dovevamo avere un atteggiamento differente da quello che si è visto – ammette coach Valentino –. Spero che questo ci serva di lezione". Arezzo, tra l’altro, è reduce da tre sconfitte consecutive e fuori casa ha vinto soltanto all’esordio sul parquet dell’altro fanalino di coda Sestri. Tuttavia, pur perdendo, anche nelle altre trasferte ha sempre fatto sudare le proverbiali ’sette camice’ pure alle big quali Cecina e Spezia.

Veniamo adesso alla gara dell’Abc Castelfiorentino, protagonista domani alle 18 al Pala Filarete di Firenze contro l’Olimpia Legnaia. Altro derby, quindi, anche se meno sentito di quello contro l’Use, per gli uomini di coach Angiolini che proveranno a sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo derivante dal primo successo stagionale, per dare continuità di risultati. I fiorentini hanno 8 punti e vengono dalla bella vittoria di La Spezia e, sebbene senza punti in cascina, nei due incontri precedenti hanno ceduto di strettissima misura contro due delle tre capolista Cecina e Virtus Siena. Una partita in cui Belli e compagni dovranno quindi ancora una volta gettare il cuore oltre l’ostacolo, per rientrare definitivamente in corsa, anche se in casa l’Olimpia Legnaia ha vinto solo contro Quarrata.