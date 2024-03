Basket: serie "B" interregionale maschile. Play-off: Bcl debutta stasera contro Gallarate

Si accendono i riflettori, un pizzico di emozione e si alza il sipario. Scatta la seconda fase del torneo di serie "B" interregionale di basket, i play-off in "Silver", come sono definiti. Otto squadre che si portano dietro i risultati della prima parte e che incontreranno le formazioni dell’altra "division", senza giocare con quelle con cui si erano misurate nella prima fase. Bcl – che recupera Trentin, con Barsanti in dubbio e con Landucci fuori due settimane – , debutta questa sera, ore 18, al "Palatagliate" (arbitri Sposito di Livorno e Rossetti di Rosignano), contro Gallarate che ha cambiato il tecnico (via Gambaro ed è arrivato Mazzetti), con un roster di primo livello su cui ha innestato giocatori del calibro di Mercante (con esperienze in categorie superiori) e Hidalgo.

I biancorossi, con Quarrata e Derthona, partono in testa, con 8 punti. Gallarate ne ha 6: quindi, vincendo, la truppa di coach Olivieri già staccherebbe i lombardi che sono a quota 6 insieme a Spezia e Borgomanero. Chiudono Campus Varese a 4 (prossima avversaria in trasferta di Bcl che, poi, nel turno infrasettimanale del 14 marzo affronterà in casa Derthona, in pratica la squadra "B" di quella che milita in "A1" e che ha anche disputato le coppe europee) e Arezzo con 2. Le prime due vanno ai play-off decisivi per la "B".

Coach Olivieri inquadra così la gara. "Gallarate – afferma – è una squadra molto quotata. È partita con l’intento di fare un campionato di vertice. E, dopo un inizio deludente, ha cambiato guida tecnica: Laudoni con Mercante e ha aggiunto Hidalgo. Ha un roster molto lungo, composto da giocatori che l’anno scorso facevano la “B” nazionale in quasi tutti gli effettivi. Tecnicamente in attacco sono pericolosissimi. Hanno tiratori mortiferi come Molteni, Passerini e Mercante. De Bettin, nello spot di play, ha velocità e capacità di segnare in più modi. Milovanovic e Antonelli sono pivot di stazza e di tecnica elevata. Fioravanti, da ala piccola, dà intensità e corsa. Hidalgo è un play atipico, va spalle a canestro e attacca il ferro per finire o fare assist".

"Ci siamo preparati molto bene in settimana. I ragazzi – spiega il tecnico – si sono allenati con applicazione, disciplina e concentrazione". Il club del presidente Benigni spera di avere un buon pubblico al seguito. Per questo a contorno della partita ci saranno alcuni eventi: durante il riscaldamento sarà presentata l’associazione "La Luna", attiva sul territorio come centro antiviolenza sulle donne, consulenza psicologica e legale, un tema attuale. Poi ci sarà da divertirsi con la gara, lo "Shoot challenge", un gioco che si svolgerà durante l’intervallo, che coinvolgerà tre persone tra il pubblico.

Massimo Stefanini