Basket serie B interregionale maschile. Tarros Spezia cerca l’acuto in casa. Ma l’Arezzo è avversario ostico

Risistemata la classifica con la vittoria non scontata, anzi (vista l’assenza di Rajacic), di Castelfiorentino, ora la Tarros proverà a cambiare passo. Almeno fra le mura amiche. Il PalaSprint infatti finora è rimasto indigesto per i bianconeri stante i due ko consecutivi contro Siena e San Miniato a dispetto di prestazioni che in entrambi i casi per almeno 37’ non sono state da buttare. Questo pomeriggio sarà anche l’occasione di vedere all’opera da vicino Giedrius Sakalas, ala-pivot lituana, l’ultimo arrivato in riva al Golfo che ha esordito proficuamente a Castelfiorentino avendo soltanto un allenamento e mezzo insieme ai nuovi compagni: a sostenerlo sugli spalti, oltre ai suoi nuovi tifosi, anche il suo ‘sponsor’ e soprattutto grande amico, oltre che fresco ex, Juozas Balciunas impegnato ieri sera con la sua Virtus Imola (B Nazionale, girone B) a Roseto Degli Abruzzi. "Certo non può essere al massimo – chiarisce Danilo Caluri, presidente del sodalizio di ‘via Parma’ – credo che tra 20 giorni vedremo un giocatore ancor più incisivo di quanto intravisto a Castelfiorentino". Avversaria di Fazio e compagni, la Sba Amen Arezzo, 4 punti in classifica a braccetto con i bianconeri di coach Scocchera nel gruppo di mezzo, e rinfrancata dalla vittoria nel derby contro la Virtus Siena. "Vogliamo regalarci i primi due punti interni – sottolinea coach Scocchera senza tanti rigiri di parole – ma sfido a trovare un avversario abbordabile". Anche perché in sette giorni si giocheranno tre partite: oltre a quella odierna mercoledì alle 21 la Tarros sarà impegnata in trasferta a Serravalle Scrivia mentre domenica prossima ospiterà Lucca. Se non altro oggi il tecnico livornese, al suo 2° anno alla guida della panchina spezzina, potrà contare sul rientro di Rajacic il quale giocherà con un tutore alla mano sinistra, mentre è quasi certo il forfait di Matteo Paoli infortunatosi in settimana alla caviglia destra. Più lieve invece quello occorso giovedì sera alla caviglia sinistra di Tintori e proprio per questo motivo è stato tenuto precauzionalmente a riposo nella seduta di venerdì sera. Palla a due alle ore 18 con direzione di gara affidata a Tommaso Mammola di Chiavari e Michele Forte di Siena.

Gianni Salis