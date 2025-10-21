Basket serie B Interregionale. Mens Sana, la soddisfazione di Perin: "E’ stata una giornata perfetta»

Domenica scorsa, davanti ad un pubblico festante e all’ex Recalcati la Mens Sana ha vissuto la sua giornata perfetta. Il successo sull’Olimpia Legnaia ha infatti riscattato il ko di Borgomanero e segnato l’esordio in maglia biancoverde in gare ufficiali di Marco Perin (foto), fiore all’occhiello del mercato estivo, che aveva saltato le prime due uscite per infortunio. "E’ stata una emozione unica – dice il numero 6 della Note di Siena – per la prima con questa maglia al palazzetto. Giocare davanti ad un pubblico del genere è meraviglioso e appunto unico anche perché un ambiente del genere in carriera non l’ho mai trovato", ammette visibilmente emozionato l’ex Piacenza con cui ha giocato anche in A2.

"Sono contento della vittoria e di come sia arrivata. Siamo partiti contratti, è vero, ma siamo rimasti concentrati giocando sempre la nostra pallacanestro anche quando le percentuali al tiro non ci sorridevano. Nella seconda parte di partita sono migliorate e questo ovviamente ci ha aiutato ma tutto nasce dall’aumento dell’intensità sia in difesa che in attacco e si è visto ciò che cui lavoriamo duro in settimana. È stato importante non avere cali mentali e restare sempre dentro la sfida con la testa".

Dopo i 96 punti subiti in provincia di Novara sette giorni prima ci voleva una prova solida in difesa. "In settimana ne abbiamo parlato tanto – ammette Perin –. Sicuramente abbiamo affrontato un altro tipo di squadra visto che Legnaia ama passarsi molto la palla ed arrivare spesso ai 24 secondi. Però siamo stati bravi a difendere a prescindere e penso si sia visto". Impossibile con Perin, maremmano ma mensanino da sempre, non parlare dell’ospite d’onore della serata. "Ricordo bene quello scudetto (2003/04, ndr) perché ero in tribuna a tifare – conclude –. Mi viene la pelle d’oca a ripensarci quindi è stato ancora più bello vedere qui coach Recalcati e vedere come la gente lo ha omaggiato". Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti in vista del ritorno in campo del fine settimana. Prossimo appuntamento per Pannini e compagni sabato sera, in anticipo, alle 19 a Saluzzo contro Grantorino.

Guido De Leo