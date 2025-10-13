Basket Serie B Interregionale. Mens Sana irriconoscibile. Borgomanero fa l’impresa

BORGOMANERO 96MENS SANA 91

BORGOMANERO: Olivieri 20, Buttiglione 18, Lastella 21, Benzoni 14, Martino, Gaiola 10, Charfi 7, Burkhardt, Pellegrino 4, Baiardi 2, Alberti, Rupil ne. Allenatore Di Cerbo.

MENS SANA: Belli 14, Pannini 4, Perin ne, Calviani 3, Yarbanga 13, Pucci, Cerchiaro 3, Ferranti ne, Moretti, Nepi 18, Prosek 13, Jokic 11. Allenatore Vecchi.

Parziali: 25-23, 52-42, 80-69.

BORGOMANERO – Una irriconoscibile, soprattutto difensivamente, Mens Sana cede a Borgomanero contro i giovani padroni di casa, dominanti per quasi tutti i 40 minuti. Inizio subito molto complicato quello in provincia di Novara per i biancoverdi, che evidentemente restano ancora sul pullman: Borgomanero va subito sul +10, prima che Nepi e Belli accorcino, -4. Pannini cerca di svegliare i suoi che al 10’ sono sotto di solo due lunghezze nonostante brutte percentuali e molti problemi in difesa. Nel secondo parziale l’inerzia resta dei novaresi che riprendono un paio di possessi di margine. La bomba centrale di Pannini vale il ritorno a -3 (37-34 al 16’) ma i piemontesi in attacco sono fluidi e tengono il distacco nei confronti di una Note di Siena che gira gli uomini ma senza trovare il bandolo della matassa. Buttiglione e compagni a metà gara sono avanti di 10 con merito sfruttando le maglie decisamente larghe dei biancoverdi in difesa. Non è tanto meglio l’inizio del secondo tempo con il College che scappa anche a +13. La Mens Sana tenta ancora di compensare il ritmo degli assatanati padroni di casa ma fatica incredibilmente soprattutto nel tiro pesante, 56-49 (24’). Torna la doppia cifra di svantaggio per gli svagati senesi con il gioco da tre punti del Charfi, 62-51. Vecchi si gioca la carta Calviani visto che Perin è ancora out in via precauzionale ma l’inerzia è tutta per Borgomanero, 67-53 con cui Vecchi chiama time out. Un paio di bombe di Belli e un gioco da tre punti di Yarbanga tengono in vita una Mens Sana che ancora non ha capito di non poter competere a livello di ritmo, -11 al 30’. L’inizio del quarto parziale è la pietra tombale: -15. Senza idee e con la frenesia di chi deve recuperare in poco tempo la Mens Sana pasticcia ulteriormente non riuscendo a tornare sotto la doppia cifra se non negli ultimi istanti fino al -5 finale. Un distacco che però non rispecchia completamente l’andamento di una gara davvero sotto tono per i biancoverdi.

Guido De Leo