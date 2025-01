Basket serie B Interregionale. Mens Sana, stangata del giudice Fip. Il club biancoverde presenta ricorso

Neanche il tempo di esultare per il bellissimo quanto netto successo in casa della capolista Basketball Lucca che per la Mens Sana ieri è arrivata una mazzata gigantesca dal giudice sportivo. I più nefasti presentimenti dopo quello che era successo nel finale del match del PalaTagliate si sono infatti concretizzati con le determinazioni del giudice sportivo che ha squalificato per tre giornate il centro Gianluca Prosek (foto), per due turni il play Andre Belli e inibito fino al 26 gennaio Duccio Petreni, assistente di coach Paolo Betti. Inoltre la Note di Siena è stata multata di 150 euro per "offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri".

Una mazzata enorme come detto in vista del derby di sabato sera alle 20,30 contro la Stosa Virtus, importantissimo per la classifica e la lotta per il sesto posto al termine della prima fase. Tutto nasce dal parapiglia finale, scaturito da un contatto provocato da un giocatore di casa e che causa la reazione dei biancoverdi, puniti oltre misura se si pensa che in casa lucchese l’unico squalificato è Pierini per due giornate per "atti di violenza nei confronti di altri tesserati non in fase di gioco" ovvero le stesso motivazioni addotte per Prosek e Belli. La società di viale Sclavo ha immediatamente annunciato che farà ricorso con una nota ufficiale. "La Mens Sana Basketball, preso atto dei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo regionale della Fip Toscana Domenico Vinci, sulla base di quanto riportato sul referto arbitrale redatto dai due arbitri della gara (Posarelli e Emmanuele), comunica che presenterà ricorso d’urgenza avverso a tale provvedimento, ritenendolo ingiusto, iniquo ed eccessivamente penalizzante per quanto accaduto sul campo e per quanto si evince anche dalle immagini televisive", così il comunicato del club biancoverde che spera almeno in una riduzione della squalifica di Belli (da due a una giornata) in modo da poter commutare in multa il provvedimento ed avere il play a disposizione nel derby di sabato al PalaEstra. Solo le squalifiche di una giornata infatti sono commutabili in sanzioni economiche.

Guido De Leo