Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, c’è Legnaia. Prosek: "Serve una grande prova»

Si avvicina l’occasione del riscatto per una Note di Siena che domani alle 18 al PalaEstra attende l’Olimpia Legnaia. In casa biancoverde c’è infatti la volontà di riscattare il passo falso di domenica a Borgomanero dove le cose che non hanno funzionato, specie in difesa, sono state molte. "Conosciamo bene Legnaia – dice il lungo della Mens Sana Gianluca Prosek – perché l’abbiamo affrontata in pre season. Sicuramente però rispetto a quella occasione sarà una squadra diversa che ha saputo migliorare in ciò che non andava bene. Noi vogliamo assolutamente riprenderci dalla sconfitta di domenica scorsa: servirà una grande prova per fare vedere prima di tutto a noi stessi e poi al nostro pubblico che non siamo quelli visti a Borgomanero. In Piemonte in attacco le cose sono pure girate per il verso giusto – ammette il numero 35 – ma non si può certo dire altrettanto di come abbiamo difeso visti i punti subiti alla fine. Sono convinto che ci servirà da lezione. Ci stiamo allenando duramente per capire ciò che non è andato e sono convinto che faremo di tutto per vincere". Domenica prima della palla a due verrà omaggiato coach Recalcati, tecnico del primo scudetto ed unico nella storia del basket italiano insieme a Valerio Bianchini a vincere tre titoli in tre società diverse. Il match sponsor della sfida sarà l’azienda Co.me.a, ormai da due anni al fianco della società. "Siamo orgogliosi di far parte del Mens Sana Sponsor Club – commenta il direttore Commerciale di Co.me.a Stefano Ciccioni – una realtà importante del nostro territorio e che, esattamente come la nostra azienda, sta crescendo dopo essere ripartita quasi da zero solo pochi anni fa. Oltre agli aspetti professionali e di bisiness, mi lega alla Mens Sana anche una grande passione per i colori biancoverdi, che ho sempre sostenuto da tifoso anche in passato". g.d.l.