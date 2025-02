Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, bene lo scrimmage con Castelfiorentino. Petreni: "Importante avere il giusto atteggiamento»

Senza Tognazzi e Belli fermi precauzionalmente per i piccoli rispettivi acciacchi la Mens Sana ha giocato martedì sera al PalaEstra uno scrimmage contro Castelfiorentino, formazione anch’essa presente nel girone play-in out che inizia nel weekend alle porte. I biancoverdi, in un allenamento in cui il tabellone veniva resettato dopo ogni quarto (ne hanno comunque vinti tre su quattro) hanno dato buone indicazioni nonostante le assenze in vista del ritorno in campo che coincide con la trasferta più lunga e difficile visto che Don Bosco Crocetta Torino al momento è la prima della classe a quota 16, due punti in più dei biancoverdi. "Quello di martedì sera contro Castelfiorentino è stato sicuramente un buon test visto che venivamo dal turno di riposo visto che il campionato era fermo e poter giocare una partita buoni ritmi ci è sicuramente servito". Così l’assistente allenatore della Note di Siena Mens Sana Duccio Petreni (nella foto). "Eravamo un po’ a ranghi ridotti ma siamo contenti di quello che hanno fatto i ragazzi in vista di cosa ci attende a Torino sabato sera. Il Don Bosco Crocetta è una formazione indubbiamente giovane con una parte del roster impegnata anche nella Under19 Eccellenza: abbiamo visto e cercato qualcosa su di loro e sulle loro caratteristiche anche se è logico che al momento è difficile ipotizzare quali e quante differenze possono esserci rispetto al nostro girone nelle squadre liguri e piemontesi che andremo ad affrontare in questa fase". Pur essendo difficile ipotizzare cosa aspetta Pannini e compagni la certezza è che la permanenza in B Interregionale passa anche da qualche blitz esterno. "Sappiamo benissimo che per centrare la salvezza diretta sarà necessario fare qualche colpo lontano dal nostro parquet. Ce lo siamo posti come obbiettivo anche se sappiamo che non sarà facile vincere sempre in casa. Pensiamo ad una gara alla volta, iniziando dalla trasferta di Torino e poi faremo il primo bilancio – conclude Petreni -. L’importante è giocare sempre col giusto atteggiamento e col coltello tra i denti i tutte le partite". Sabato a Torino la squadra sarà ancora priva di Neri che molto probabilmente sarà operato e quindi finirà la sua stagione.

Guido De Leo