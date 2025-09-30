Basket serie B Interregionale. Mens Sana al top, Belli tra i migliori

È stato un esordio coi fiocchi quello della Mens Sana che domenica in un PalaEstra gremito (inclusi i 700 abbonati, superata la quota dello scorso anno) ha liquidato la pratica Spezia, una delle formazioni più accreditate del girone, con un secondo tempo praticamente perfetto. Tra i migliori anche il play Andrea Belli (foto), finalmente determinante anche in attacco. "Spezia è una squadra molto forte – dice il numero 3 della Note di Siena – e lo avevamo capito bene seguendo un po’ il loro pre campionato. Nel primo tempo hanno dimostrato le loro qualità. Poi siamo cresciuti molto e onestamente sono molto contento. Veniamo da cinque settimane di preparazione molto dure in cui siamo cresciuti giorno dopo giorno. Siamo stati bravi a tornare in campo dopo l’intervallo con un approccio completamente diverso. Ci mancava Perin, che è un giocatore fondamentale per noi, ma siamo un gruppo molto unito che riesce a trovare le energie aggiuntive nel momento di difficoltà e nel terzo quarto credo si sia visto".

In estate è arrivato un allenatore professionista, Vecchi, che ha cambiato molto il modo di lavorare della squadra e quindi anche dello stesso Belli. "Sicuramente ci alleniamo in maniera diversa – ammette Belli – ci troviamo bene con il coach che ci fa lavorare molto ma poi è anche bravo a sdrammatizzare nei momenti giusti. Cerchiamo di fare ciò che ci chiede mettendo ogni giorno un mattoncino in più. Non è facile perché molti di noi non erano abituati ma stiamo migliorando molto". Il cambio di passo evidente nel secondo tempo c’è stato con la difesa visto che Spezia dopo aver segnato 35 punti nei primi 20 minuti, è arrivata a stento a 49 in totale. "E’ una vittoria che arriva soprattutto dalla difesa, perché concedere 14 punti nei secondi due quarti è un dato significativo specie contro un avversario forte e fisico come Spezia", ha concluso.

La squadra adesso si gode qualche ora di relax visto che domenica non giocherà per il turno di riposo. Il prossimo appuntamento per la Note di Siena è domenica 12 a Borgomanero, in provincia di Novara per la terza giornata. Per quella occasione dovrebbe tornare a disposizione Perin, assente contro Spezia per un problema muscolare.

Guido De Leo