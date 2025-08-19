Basket serie b interregionale. Mens Sana, stasera il raduno ufficiale al PalaGiannelli

Primo giorno di ‘scuola’ per la nuova Note di Siena Mens Sana Basketball che si raduna stasera al PalaGiannelli (alle 19, con il primo allenamento a porte aperte alle 20) agli ordini del neo tecnico Vecchi e del suo nutrito staff. La preparazione di capitan Pannini e compagni, stante l’indisponibilità del PalaEstra ancora occupato dal cantiere per i lavori estivi, proseguirà poi con sedute mattutine tra sala pesi e PalaGiannelli, mentre le sedute di basket del pomeriggio si svolgeranno a Bernino di Poggibonsi, grazie alla disponibilità del Comune valdelsano e del Poggibonsi Basket. La prima amichevole stagionale è fissata invece per sabato 30 agosto alle 18 ad Arezzo, team dello stesso girone di B Interregionale delle tre senesi. Scelti intanto i numeri di maglia dei dieci giocatori che compongono il roster della prima squadra della Note di Siena. Andrea Belli ha confermato il 3 così come il 4 resta sulla schiena di Edoardo Pannini. Il nuovo esterno Marco Perin indosserà la numero 6 mentre il lungo ex Ferrara Barou Yarbanga porterà la numero 12. Per Alessandro Pucci e Matteo Neri confermati rispettivamente il 15 e il 24 mentre i nuovi Alessandro Moretti e Alessandro Nepi hanno scelto la 25 e la 27 (che lo scorso anno era di Ivanaj). Infine Gianluca Prosek (che ieri ha compiuto 25 anni) si tiene la 35 così come Balsa Jokic la 44.